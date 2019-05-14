Пермский Арбат больше не будет пешеходным

«Это еще не катастрофа»

- Я трачу 30 минут, чтобы по Луначарского доехать от Попова до Куйбышева, - возмущается знакомая. - Движение просто парализовано, сколько времени и бензина тратится!

После майских праздников в Перми начались дорожные работы, и город встал в пробках. И самые серьезные заторы возникли на улице Луначарского, где меняют теплосети. К слову, работы должны были завершить еще 10 мая, но энергетики отстают от графика.

На ул. Луначарского в час пикФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы провели разбор полетов с подрядной организацией, и, надеюсь, они нас услышали, - заявил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич. - Работы будут проводиться круглые сутки. Первый участок должен быть закончен в ближайшие дни.

Из-за пробок пешеходы с трудом переходят дорогуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но и на других участках улицы Луначарского дорожная обстановка не легче. Частично перекрыт перекресток с улицей Куйбышева, там ведутся дорожные работы, связанные с реконструкцией улицы Революции.

На подъезде к Комсомольскому проспекту тоже огорожен участок для реконструкции теплосетей.

Заместитель главы администрации города Анатолий Дашкевич считает, что автомобилисты привыкнут к неудобствам. 00:00 00:00

Вот такие окопы в центре городаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прорвавшись в узкое горлышко городской магистрали, автомобилисты упираются в очередной огороженный участок улицы Луначарского - от Компроса до улицы Газеты «Звезда». И транспортная пробка медленно перетекает на Комсомольский проспект и оттуда - на улицу Ленина.

- То, что кажется катастрофой, всего лишь начало, - предупреждает начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис и анонсирует следующие перекрытия улиц в центре Перми. - В ближайшие дни будут перекрыты улицы Куйбышева и Екатерининская. Также в этом сезоне будут закрыты улицы Тимирязева, Революции (между улицей Куйбышева и Комсомольским проспектом). На долгий срок будем перекрывать перекрестки улицы Революции с Сибирской и Комсомольским проспектом.

в этом сезоне будут закрыты улицы Тимирязева, Революции (между улицей Куйбышева и Комсомольским проспектом).Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для объезда пермякам рекомендуют использовать улицы Ленина, Петропавловскую, Белинского и 1-ую Красноармейскую.

Арбат откроют до конца недели

Мы спросили пермяков как они относятся к закрытию пермского Арбата 00:00 00:00

Чтобы разгрузить центр города, мэрия решила досрочно открыть движение по бывшему пешеходному участку улицы Пермской - Пермскому Арбату.

- Поручил, не дожидаясь окончания ремонта на улице Пермской, в максимально сжатые сроки, до конца этой недели, открыть движение на улице Пермской - от Компроса до улицы Газеты «Звезда», - сообщил в своем Инстаграм глава Перми Дмитрий Самойлов. - Движение пока будет открыто в одностороннем режиме, остановка и стоянка при этом будут запрещены. В этом случае улица Пермская примет на себя часть транспортного потока с закрытой части улицы Луначарского.

улица Пермская примет на себя часть транспортного потока с закрытой части улицы Луначарского.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После завершения ремонта движение по улице Пермской будет открыто в обоих направлениях. Завершить работы планируется в этом году.

Напомним, решение о создании пешеходной зоны на улице Пермской было принято в 2011 году. Пермский Арбат был стилизован под старину. На улочке установили стильные скамейки и фонари, там работали лавки гончаров, художников, кузнецов и ремесленников. Играли уличные музыканты.

Но полностью избавиться от проезда машин, а особенно от стихийных парковок, на этом участке так и не удалось.

И в прошлом году на градсовете обсудили, что сделать с улицей Пермской. Было три варианта:

- оставить участок от Сибирской до Комсомольского проспекта пешеходным, но «наполнить его жизнью»;

- сделать на Пермской однополосное движение с парковочными карманами, ограничив скорость автомобилей;

- вновь пустить по улице транспорт, но обустроить широкие пешеходные тротуары с озеленением.

В результате было принято решение открыть улицу для транспорта.

КСТАТИ

Закроют 70 дорог

По словам Анатолия Дашкевича, этим летом будут проведены ремонтные работы на 70 пермских дорогах.

Самые масштабные ремонты пройдут на Комсомольском проспекте. Сразу после Дня города планируется начать полную реконструкцию Компроса между улицами Монастырской до Пермской.

Что еще будет закрыто?

- Улица Луначарского от улицы Попова до улицы Сибирской. Сначала будет заменена теплосеть, которая проведена в 1978 году, потом восстановлено дорожное покрытие.

- Улица Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской, где полностью переложат все коммуникации.

- Улица Куйбышева от улицы Пермской до улицы Екатерининской с заходом на перекресток на Екатерининской.

- Улица Карпинского, участок между улицами Советской Армии и Свиязева.

- Улица Героев Хасана.

- Улица Крупской.