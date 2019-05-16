17 мая в Прикамье пройдет «Единый День тестирования на ВИЧ»
Ежегодно каждое третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти умерших от СПИДа. За более чем тридцатилетнюю историю пандемии ВИЧ/СПИД умерло более 40 млн. ВИЧ-инфицированных людей. В настоящее время в Российской Федерации количество зараженных ВИЧ-инфекцией достигло 900 тыс. человек, каждый час заражается до 10 человек.
17 мая на всех территориях края проводится массовая акция - «Единый День тестирования на ВИЧ». В этот день в Перми пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для населения и гостей города, которое состоится в ТРК «Колизей Атриум» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 60, с 12-00 до 15-00 час.
В программе мероприятия запланировано проведение бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ с проведением до- и послетестового консультирования специалистами центра СПИД; выдача тематической информационно-просветительской литературы и другие мероприятия.
Вторая точка экспресс-тестирования заработает 17 мая с 12-00 до 15-00 час.. Она расположена в медпункте железнодорожного вокзала станции Пермь II.
Все, сдавшие кровь на ВИЧ, получат сувениры и информационно-просветительскую литературу по профилактике ВИЧ-инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU