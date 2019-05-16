2019-05-16T11:24:15+03:00
Общество

В Перми отремонтируют стадион «Авангард»

Работы закончат в июле 2019
Лилия Абибулаева
Поделиться:
фото с сайта администрации Пермифото с сайта администрации Перми
Изменить размер текста:

После обращения граждан, глава города включил стадион «Авангард» в список объектов нуждающихся в ремонте. В настоящее время начаты работы по планированию территории.

- Будет произведено устройство ограждения, освещения, шумозащитных экранов, усиление дренажа, асфальтирование между полем и трибунами, обустроено мини-футбольное поле с искусственной травой и резиновое покрытие на территории хоккейной коробки, - сообщается на сайте администрации города.

Ремонт закончат в июле 2019 года

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора. Очистка Мотовилихинского пруда и русла рек Большая и Малая Мотовилиха идет по плану. На данный момент дно пруда очистили от ила, который вывезли на специальные площадки. В скором времени работы по очистке пруда продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Махал перед лицом гранатой". Пермяка будут судить за то, что угрожал убить полицейских
Пермский Арбат открыли для автомобилистов
В Прикамье мужчину осудят за жестокое убийство знакомого
«Шквалистый ветер и гроза»: в Перми объявили штормовое предупреждение
Пермское УФАС проверит увеличение цены на капусту
Что делать, если вас укусил клещ?
17 мая в Прикамье пройдет «Единый День тестирования на ВИЧ»
В Прикамье спасли мужчину, закрывшегося в гараже
В Пермском крае школьница покончила с собой
АО «ПЗСП» представляет свою продукцию на строительной выставке
В Прикамье взлетела цена на капусту на 225%
В пермской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение
В Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора
Пермяк отсудил у туроператора 5 миллионов за испорченный отдых
В Прикамье мужчина ранил ножом трех человек
Смотрите на сайте "КП"-Пермь" видеотрансляцию с лекции о гипертонии в ЦМП
В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье нашли пропавшую 17-летнюю девушку
В Пермском крае сотрудница банка переводила себе деньги клиентов