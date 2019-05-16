В Перми отремонтируют стадион «Авангард»

16 Май 11:24 2019-05-16T11:24:15+03:00

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После обращения граждан, глава города включил стадион «Авангард» в список объектов нуждающихся в ремонте. В настоящее время начаты работы по планированию территории.

- Будет произведено устройство ограждения, освещения, шумозащитных экранов, усиление дренажа, асфальтирование между полем и трибунами, обустроено мини-футбольное поле с искусственной травой и резиновое покрытие на территории хоккейной коробки, - сообщается на сайте администрации города.

Ремонт закончат в июле 2019 года

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора. Очистка Мотовилихинского пруда и русла рек Большая и Малая Мотовилиха идет по плану. На данный момент дно пруда очистили от ила, который вывезли на специальные площадки. В скором времени работы по очистке пруда продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU