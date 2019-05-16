2019-05-16T10:43:13+03:00
Общество

В Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора

Работы планируют закончить в октябре 2019
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Очистка Мотовилихинского пруда и русла рек Большая и Малая Мотовилиха идет по плану. На данный момент дно пруда очистили от ила, который вывезли на специальные площадки. В скором времени работы по очистке пруда продолжатся.

- После спада приточности подрядчик приступит к очистке русел рек от древесно - кустарниковой растительности, бытового мусора и автомобильных покрышек, - сообщают в пресс-службе министерство природы Пермского края.

Заполнение пруда начнётся после завершения работ. Их планируют закончить в октябре 2019. До их окончания горожанам не рекомендуется выходить на ложе пруда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье начался сезон активности клещей. Результаты наблюдений прошлых лет свидетельствуют, что сезон присасывания клещей в крае начинается в конце апреля начале мая и заканчивается в конце октября. Поэтому уже сейчас следует остерегаться этих насекомых, которые являются переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

ИСТОЧНИК KP.RU

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