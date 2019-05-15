2019-05-15T11:11:34+03:00
Общество

В Прикамье начался сезон активности клещей

К мерам специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита относятся прививки
Поделиться:
--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Результаты наблюдений прошлых лет свидетельствуют, что сезон присасывания клещей в крае начинается в конце апреля начале мая и заканчивается в конце октября. Поэтому уже сейчас следует остерегаться этих насекомых, которые являются переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

К мерам специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) относятся профилактические прививки, которые можно сделать в прививочном кабинете, после консультации врача. Они показаны всем лицам, проживающим на территориях, эндемичных по КВЭ, а также тем, кто занимается сельскохозяйственными, гидромелиоративными, строительными работами, работами по выемке и перемещению грунта, заготовительными, промысловыми, геологическими, изыскательскими, экспедиционными, дератизационными и дезинсекционными. Также в группе риска — специалисты по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.

Общие рекомендации известны — это использование приспособленной одежды, желательно светлых цветов: рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой; рубашку заправляют в брюки, концы брюк - в носки и сапоги; голову и шею закрывают косынкой; также для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду; перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией. При отдыхе на природе необходим регулярный само- и взаимоосмотр с целью своевременного обнаружения клеща на одежде или на коже и предотвращения укуса.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

-

-

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Махал перед лицом гранатой". Пермяка будут судить за то, что угрожал убить полицейских
Пермский Арбат открыли для автомобилистов
В Прикамье мужчину осудят за жестокое убийство знакомого
«Шквалистый ветер и гроза»: в Перми объявили штормовое предупреждение
Пермское УФАС проверит увеличение цены на капусту
Что делать, если вас укусил клещ?
17 мая в Прикамье пройдет «Единый День тестирования на ВИЧ»
В Прикамье спасли мужчину, закрывшегося в гараже
В Пермском крае школьница покончила с собой
АО «ПЗСП» представляет свою продукцию на строительной выставке
В Прикамье взлетела цена на капусту на 225%
В пермской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение
В Перми отремонтируют стадион «Авангард»
В Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора
Пермяк отсудил у туроператора 5 миллионов за испорченный отдых
В Прикамье мужчина ранил ножом трех человек
Смотрите на сайте "КП"-Пермь" видеотрансляцию с лекции о гипертонии в ЦМП
В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье нашли пропавшую 17-летнюю девушку
В Пермском крае сотрудница банка переводила себе деньги клиентов