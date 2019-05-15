В Прикамье начался сезон активности клещей

15 Май 10:54 2019-05-15T11:11:34+03:00

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Результаты наблюдений прошлых лет свидетельствуют, что сезон присасывания клещей в крае начинается в конце апреля начале мая и заканчивается в конце октября. Поэтому уже сейчас следует остерегаться этих насекомых, которые являются переносчиками таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

К мерам специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) относятся профилактические прививки, которые можно сделать в прививочном кабинете, после консультации врача. Они показаны всем лицам, проживающим на территориях, эндемичных по КВЭ, а также тем, кто занимается сельскохозяйственными, гидромелиоративными, строительными работами, работами по выемке и перемещению грунта, заготовительными, промысловыми, геологическими, изыскательскими, экспедиционными, дератизационными и дезинсекционными. Также в группе риска — специалисты по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.

Общие рекомендации известны — это использование приспособленной одежды, желательно светлых цветов: рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой; рубашку заправляют в брюки, концы брюк - в носки и сапоги; голову и шею закрывают косынкой; также для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду; перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией. При отдыхе на природе необходим регулярный само- и взаимоосмотр с целью своевременного обнаружения клеща на одежде или на коже и предотвращения укуса.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU