2019-05-15T13:36:25+03:00
Происшествия

В Пермском крае полицейский УАЗ перевернулся после столкновения с «Ладой»

ДТП произошло в Чайковском
Лилия Абибулаева
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фото из паблика "Подслушано Чайковский"фото из паблика "Подслушано Чайковский"
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Авария произошла рано утром в среду, 15 мая, в Чайковском. На перекрестке улиц Вокзальной и Приморского бульвара столкнулись полицейский УАЗ и «Лада».

- ДТП произошло в 04:40, когда служебный автомобиль УАЗ со включенными специальными световыми сигналами ехал по сообщению о происшествии, — рассказали сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю. — После аварии провели медицинское освидетельствование. Оно показало, что сотрудник полиции, который был за рулем УАЗ, трезв.

При столкновении пострадали оба водителя, но госпитализация им не понадобилась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель на встречке сбил 7-летнюю девочку В понедельник, 13 мая, в Индустриальном районе Перми 44-летний водитель сбил школьницу. В 18.40 его автомобиль «Шевроле Нива» ехал по улице Кавалерийская в направлении улицы Мира. Напротив дома № 17, по улице Кавалерийская он, объезжая затор, выехал на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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