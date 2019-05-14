2019-05-14T18:43:43+03:00
Происшествия

В Перми водитель на встречке сбил 7-летнюю девочку

Школьница попала в больницу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В понедельник, 13 мая, в Индустриальном районе Перми 44-летний водитель сбил школьницу. В 18.40 его автомобиль «Шевроле Нива» ехал по улице Кавалерийская в направлении улицы Мира. Напротив дома № 17, по улице Кавалерийская он, объезжая затор, выехал на полосу встречного движения.

- В это время 7-летняя девочка, переходя проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движения, вышла из-за стоящих в заторе автомобилей, - рассказали в ГИБДД Перми. – И «Шевроле Нива» наехала на ребенка. В результате ДТП девочка с переломами была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства.

- Всего же с начала года на территории Перми зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 71 ребенок получил травмы, - отметили в городской ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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