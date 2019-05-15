«У вашего ангела нет крыльев»: советы родителям, как уберечь ребенка от выпадения из окна

15 Май 10:54 2019-05-15T10:56:27+03:00

За последнюю неделю в Пермском крае произошло уже 2 трагедии

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С наступлением теплой погоды происходят несчастные случаи, связанные с выпадением маленьких детей из окон. Причин трагедий несколько: ребенок не находится в поле зрения взрослых, открытые окна, неправильная расстановка мебели в квартирах, а также противомоскитные сетки, создающие мнимую иллюзию закрытого окна.

Несчастных случаев можно избежать и сохранить жизнь Вашему ребенку, если следовать следующим простым советам:

1. Держать окна закрытыми, если дома ребенок!

2. Не используйте антимоскитные сетки как защиту от падений - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!

5. Никогда не ставьте мебель возле окна! Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник.

6. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу!

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров!

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду!

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования!

Если трагедия все-таки случилась, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, и четко описать ситуацию.

-Фото: архив "КП"

За последнюю неделю в Пермском крае произошло уже 2 трагедии. В одном случае спасти ребенка не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU