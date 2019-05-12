В Прикамье 4-летний ребенок погиб, выпав из окна

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-12T17:11:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Яйва Пермского края 11 мая произошла трагедия - из окна одного из домов выпал 4-летний ребенок. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, малыш забрался на подоконник, открыл окно и выпал. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

- Мы проводим проверку по факту трагедии, - сообщили в пресс-службе. - Еще раз обращаемся к родителям: следите за своими детьми. И если у вас на окнах нет специальных замков, установите их для безопасности малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU