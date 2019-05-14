В Перми на площадке фестивального городка студвесны установили голову медведя из гофрокартона

14 Май 19:39 2019-05-14T19:39:27+03:00

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На площадке Большого фестивального городка перед Пермским академическим Театром-театром сегодня вечером установили главный арт-объект XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» – двухметровую фигуру головы медведя из гофрокартона. Над его созданием трудились ведущие дизайнеры Пермского края, а картон предоставлен ПЦБК. Для изготовления арт-объекта потребовалось 22 листа гофрокартона размером 2x1,2 м. Чтобы арт-объект стал запоминающимся, передавал яркие эмоции участников фестиваля, он раскрашен в синий, красный, желтый, оранжевый цвета.

Фестивальный городок откроется завтра, 15 мая, и участники фестиваля смогут оценить интересный арт-объект. Напомним, что аналогичный гофрокартон, из которого изготовлен а голова медведя, в 2019 году уже использовался для создания двух больших портретов известного ученого Дмитрия Менделеева на выставке «Арт-Пермь», а также для изготовления декораций спектакля «Капитаны песка» − премьеры юбилейного 55-го театрального сезона на сцене Пермского ТЮЗа. И в том, и в другом случае экологический чистый материал предоставлен ПЦБК.

ИСТОЧНИК KP.RU