2019-05-14T15:00:49+03:00
Общество

В Перми перенесут остановку на улице Ленина

Меры приняты из-за ремонта улицы Луначарского
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В связи с реконструкцией улицы Луначарского и изменением движения автобусных маршрутов №14, №33 и №68 организована временная остановка до перекрестка улиц Ленина и Комсомольского проспекта, в обратном направлении без изменений.

- Место расположения остановочного пункта обозначено соответствующими знаками. Также при повороте на улицу Сибирская маршруты останавливаются на остановке «улица Ленина», - сообщили в пермской администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изменилось движение общественного транспорта Из-за реконструкции проезд по улице Луначарского от дома № 73 до Комсомольского проспекта и от «компроса» до дома № 56 по улице Луначарского. В связи с этим изменилось и движение общественного транспорта. Автобусы №14, 33 и 68 проследуют по улицам Ленина, Сибирской и Луначарского. Чтобы минимизировать ограничения работы будут проходить поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Махал перед лицом гранатой". Пермяка будут судить за то, что угрожал убить полицейских
Пермский Арбат открыли для автомобилистов
В Прикамье мужчину осудят за жестокое убийство знакомого
«Шквалистый ветер и гроза»: в Перми объявили штормовое предупреждение
Пермское УФАС проверит увеличение цены на капусту
Что делать, если вас укусил клещ?
17 мая в Прикамье пройдет «Единый День тестирования на ВИЧ»
В Прикамье спасли мужчину, закрывшегося в гараже
В Пермском крае школьница покончила с собой
АО «ПЗСП» представляет свою продукцию на строительной выставке
В Прикамье взлетела цена на капусту на 225%
В пермской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение
В Перми отремонтируют стадион «Авангард»
В Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора
Пермяк отсудил у туроператора 5 миллионов за испорченный отдых
В Прикамье мужчина ранил ножом трех человек
Смотрите на сайте "КП"-Пермь" видеотрансляцию с лекции о гипертонии в ЦМП
В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье нашли пропавшую 17-летнюю девушку
В Пермском крае сотрудница банка переводила себе деньги клиентов