В Перми перенесут остановку на улице Ленина

14 Май 15:00 2019-05-14T15:00:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с реконструкцией улицы Луначарского и изменением движения автобусных маршрутов №14, №33 и №68 организована временная остановка до перекрестка улиц Ленина и Комсомольского проспекта, в обратном направлении без изменений.

- Место расположения остановочного пункта обозначено соответствующими знаками. Также при повороте на улицу Сибирская маршруты останавливаются на остановке «улица Ленина», - сообщили в пермской администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изменилось движение общественного транспорта Из-за реконструкции проезд по улице Луначарского от дома № 73 до Комсомольского проспекта и от «компроса» до дома № 56 по улице Луначарского. В связи с этим изменилось и движение общественного транспорта. Автобусы №14, 33 и 68 проследуют по улицам Ленина, Сибирской и Луначарского. Чтобы минимизировать ограничения работы будут проходить поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU