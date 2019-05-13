2019-05-13T14:03:40+03:00
Общество

В центре Перми изменилось движение общественного транспорта

Ограничения связаны с ремонтом улицы Луначарского
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Из-за реконструкции проезд по улице Луначарского от дома № 73 до Комсомольского проспекта и от «компроса» до дома № 56 по Луначарского. В связи с этим изменилось и движение общественного транспорта.

- Автобусы №14, 33 и 68 проследуют по улицам Ленина, Сибирской и Луначарского, - сообщают в пресс-службе администрации города. - Чтобы минимизировать ограничения работы будут проходить поэтапно.

Подрядные организации установят информационные щиты и дорожные знаки со схемами объезда.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за открытия студвесны в Перми ограничат парковку. Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» стартует в Перми 14 мая. С этого дня и до 18 мая в центре и в Мотовилихинском районе города будет ограничена парковка.Ограничения коснутся улицы Ленина (от Борчанинова до Крисанова), улицы Борчанинова (от Ленина до Петропавловской), улицы Петропавловская (у здания Куйбышева, 14 и на участке от Крисанова до Борчанинова), а также 14 и 18 мая на улицы Металлистов (от Уральской до ул. Лебедева).

ИСТОЧНИК KP.RU

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