2019-05-14T06:24:20+03:00
Происшествия

Житель Кунгура требует у соседа 300 тысяч за громкую музыку и брань

На замечания дебошир не реагировал
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В кунгурский районный суд обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности и взыскать компенсацию за моральный ущерб с шумного соседа. После 22:00 мужчина систематически нарушал закон о тишине: громко слушал музыку, распивал спиртное и громко ругался матом. На замечания соседа дебошир не реагировал.

- За указанные действия, ответчик привлекался к административной ответственности. Причиненный моральный вред истец оценивает в триста тысяч рублей, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в кунгурском районном суде.

Рассмотрение дела назначено на 21 мая 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что смертельно больной мальчик попросил Деда Мороза спрятать его в тихое место. У 11-летнего ребенка тяжелая форма ДЦП. От громких криков и грохота салютов у него случаются приступы

ИСТОЧНИК KP.RU

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