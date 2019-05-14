Житель Кунгура требует у соседа 300 тысяч за громкую музыку и брань
В кунгурский районный суд обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности и взыскать компенсацию за моральный ущерб с шумного соседа. После 22:00 мужчина систематически нарушал закон о тишине: громко слушал музыку, распивал спиртное и громко ругался матом. На замечания соседа дебошир не реагировал.
- За указанные действия, ответчик привлекался к административной ответственности. Причиненный моральный вред истец оценивает в триста тысяч рублей, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в кунгурском районном суде.
Рассмотрение дела назначено на 21 мая 2019 года.
Напомним, ранее мы писали о том, что смертельно больной мальчик попросил Деда Мороза спрятать его в тихое место. У 11-летнего ребенка тяжелая форма ДЦП. От громких криков и грохота салютов у него случаются приступы
ИСТОЧНИК KP.RU