2018-12-10T14:09:11+03:00
Общество

«Я боюсь Нового года». Смертельно больной мальчик попросил Деда Мороза спрятать его в тихое место

У 11-летнего ребенка тяжелая форма ДЦП. От громких криков и грохота салютов у него случаются приступы
Вероника РАНГУЛОВА
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Богдан вместе со своей мамой. Фото с сайта "Дедморозим"Богдан вместе со своей мамой. Фото с сайта "Дедморозим"
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«Дорогой Дед Мороз! Меня зовут Богдан, мне 11 лет. Это письмо пишет мама, так как из-за тяжелых заболеваний сам я это делать не умею. Но я люблю принимать гостей, слушать стихи, смотреть мультики и танцевать на руках у взрослых.

Уже несколько лет я мечтаю уехать с мамой на все новогодние праздники в домик, где тихо и спокойно, нет шума от салютов и соседей. У меня сильные приступы эпилепсии во сне из-за шума, которые портят все веселье и угрожают жизни!»

Трогательное письмо Богдана Дед Морозу

Трогательное письмо Богдана Дед Морозу

Это трогательное письмо смертельно больного мальчика опубликовали на сайте благотворительного фонда «Дедморозим». 11-летний Богдан Морозов родился с тяжелой формой детского церебрального паралича. Мальчик не может ходить, не видит и мучается от частых приступов эпилепсии.

Иногда приступы такие сильные, что из-за них у ребенка останавливается дыхание, и ему требуется срочная реанимационная помощь. Проблема еще и в том, что ребенок почти не двигается – у него трансформируется грудная клетка, а дыхательные пути плохо очищаются.

Однажды пермяки уже помогли мальчику и его маме – собрали крупную сумму денег для приобретения медицинского оборудования, чтобы необходимую помощь Богдану можно было оказывать на дому.

- На Новый год Богдан загадал необычное желание, - рассказали волонтеры «Дедморозим». - Дело в том, что шум, которым сопровождается встреча Нового года, очень пугает мальчика. Шумные соседи, крики под окном, грохот от салютов, петард и фейерверков провоцируют у ребенка приступы эпилепсии. И он попросил у Деда Мороза, чтобы тот спрятал его вместе с мамой куда-то в тихое местечко.

И это желание будет исполнено! В роли доброго волшебника выступила пермячка, которая сообщила, что обязательно поможет мальчику встретить Новый год так, как он хочет.

ВАЖНО

Как стать Дед Морозом?

1.Зайдите на сайт dedmorozim.ru в раздел «Ждут Деда Мороза» и выберите детское письмо с желанием, которое хотите исполнить.

2. Нажмите кнопку «Подробнее», после чего вы сможете зарезервировать письмо для себя, оставив комментарий. Например: «Я исполню желание Маши». Не забудьте правильно заполнить предложенную форму и указать номер своего телефона. Если кто-то уже оставил комментарий под письмом с согласием осуществить мечту, значит, вам следует поискать другой вариант.

3. Волонтеры «Дедморозим» перезвонят и подтвердят, что ваше сообщение принято. С этого момента письмо попадет в раздел «Нашли Деда Мороза».

4. Исполните желание, о котором написал ребенок. К подарку должен быть обязательно прикреплен лист с информацией о том, кому он предназначен (имя ребенка, первая буква фамилии, а также информация о его учреждении - детдоме, приюте, больнице).

5. Передайте свой подарок в дни сбора желаний - 15 и 16 декабря с 10 до 19 часов в Пермский театр кукол (улица Сибирская, 65).

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