2019-05-13T19:13:33+03:00
Общество

Назван самый богатый прокурор Пермского края

На сайте пресс-службы опубликовали сведения о доходах прокуроров региона
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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На официальном сайте прокуратуры Пермского края появилась информация о том, сколько прокуроры региона заработали за прошлый год. Самым богатым оказался прокурор Нытвенского района. Его доход составил почти 7 миллионов рублей.

Прокурор Юсьвинского района за прошлый год заработал 4,5 миллиона рублей. Усольский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях указал доход в сумме 3,7 миллиона рублей.

Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов задекларировал доход в размере 3,4 миллионов рублей. А его первый заместитель - 2,7 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Прикамья Максим Решетников за 2018 год заработал почти 7,6 миллионов рублей. Это почти на миллион меньше по сравнению с 2017 годом, когда годовой доход губернатора составил 8 450 740.

ИСТОЧНИК KP.RU

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