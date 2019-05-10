2019-05-10T10:15:50+03:00
Общество

Губернатор Прикамья за 2018 год заработал почти 7,6 миллионов рублей

Доход его супруги составил 5 347 524 рублей
Лилия Абибулаева
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фото из материалов пресс-службыфото из материалов пресс-службы
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Согласно декларации о доходах губернатора за 2018 год, опубликованной на сайте правительства региона в четверг, 9 мая, Максим Решетников заработал за прошлый год 7 599 059 рублей. Это почти на миллион меньше - 851 681- по сравнению с 2017 годом. Тогда годовой доход губернатора составил 8 450 740.

Доход его супруги за прошлый год составил 5 347 524 рублей. Она заработала на 4, 42 миллиона больше, чем в 2017. Тогда сумма была 927 314 рублей.

Согласно декларации, губернатор Пермского края владеет 1/3 квартиры площадью 258,4м2 . Также в совместной собственности Максима Решетникова еще одна квартира площадью 158 м2. Кроме того, как и в прошлые годы, у губернатора Прикамья в собственности машина – «Kia Cerato», два машиноместа площадью 9,1 м2 и 8,9 м2 и дача площадью 279,2 м2.

Напомним, ранее мы писали о том, что Максим Решетников поздравил пермяков с 9 Мая строками из легендарного произведения Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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