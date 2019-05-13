«Гроза и шквалистый ветер»: в Прикамье объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-13T15:04:08+03:00

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Жителей Пермского края предупреждают о сильном ветре, дожде и грозах. Неблагоприятные погодные явления ожидаются 13 и 14 мая.

- На территории Пермского края ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, северный 3-8 м/с, днем северо-восточный, восточный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, при прояснении до 8°, днем 20-25°, местами по югу до 30°, по северу до 10-15°, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Из-за аномальной жары в Пермском крае ожидается высокий уровень пожарной опасности. Любая искра может привести к пожару.Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU