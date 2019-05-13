2019-05-13T06:27:15+03:00
Общество

МЧС: В Прикамье сохраняется высокий уровень пожарной опасности

Спасатели просят соблюдать меры безопасности
Лилия Абибулаева
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за аномальной жары в Пермском крае ожидается высокий уровень пожарной опасности. Любая искра может привести к пожару.

- Человеческий фактор - это одна из распространенных причин возникновения природных пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности. Также избегайте воздействия повышенной температуры, - предупреждают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В понедельник, 13 мая, на территории Перми и Пермского края ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7 градусов выше суточной нормы.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще пять приусадебных территорий подтопило в Прикамье. За сутки на территории края подтоплено 5 приусадебных территорий в Гайнском районе. Для борьбы с последствиями паводка в МЧС создана группировка сил и средств в составе 15350 человек и 2918 единиц техники, из них 450 плавсредств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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