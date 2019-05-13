На трассе Нытва-Краснокамск произошло лобовое столкновение

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-13T07:48:23+03:00

Водитель «Лады» выехал на «встречку» и столкнулся с другим автомобилем

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ДТП произошло рано утром 12 мая на трассе Пермь-Краснокамск. 21-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Нивой».

-Водитель «Лады» получил серьезные травмы. Его отправили в больницу. Второму участнику аварии назначили амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в День Победы в Перми произошло 3 ДТП. В Орджоникидзевском районе 50-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» врезался в автомобиль «Рено Логан», который стоял на светофоре. В результате аварии оба участника ДТП получили травмы. 50-летний водитель «Форда» отправлен в больницу, 46-летнему водителю «Рено» назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU