В День Победы в Перми произошло 3 ДТП

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-10T10:35:00+03:00

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В четверг, 9 мая, в Перми зарегистрировано 3 аварии. 1 с участием пешехода.

В Орджоникидзевском районе 50-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» врезался в автомобиль «Рено Логан», который стоял на светофоре. В результате аварии оба участника ДТП получили травмы. 50-летний водитель «Форда» отправлен в больницу, 46-летнему водителю «Рено» назначено амбулаторное лечение.

В этом же районе в День Победы иномарка сбила 82-летнего пешехода. Пенсионер шел по двору дома, когда на него наехал автомобиль «Тойота» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП, пострадавший доставлен в больницу.

Еще одна авария произошла по вине 20-летней девушки в Мотовилихинском районе.

- В 14.05 по улице Розалии Землячки со стороны Ким в направлении Уральская двигался автомобиль ВАЗ-219020, под управлением 20-летней девушки, которая по предварительной информации, в районе дома № 12 по Розалии Землячки допустила выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомобилем «Фольксваген Туарег», под управлением 47-летнего мужчины, - сообщили в ГИБДД по Перми.

Оба участника ДТП получили травмы. Девушку отправили в больницу. Водителю «Фольксвагена» назначили амбулаторное лечение

ИСТОЧНИК KP.RU