2019-05-10T10:35:00+03:00
Происшествия

В День Победы в Перми произошло 3 ДТП

В одной аварии пострадал 82-летний пешеход
Лилия Абибулаева
Поделиться:
фото ГИБДД Пермьфото ГИБДД Пермь
Изменить размер текста:

В четверг, 9 мая, в Перми зарегистрировано 3 аварии. 1 с участием пешехода.

В Орджоникидзевском районе 50-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» врезался в автомобиль «Рено Логан», который стоял на светофоре. В результате аварии оба участника ДТП получили травмы. 50-летний водитель «Форда» отправлен в больницу, 46-летнему водителю «Рено» назначено амбулаторное лечение.

В этом же районе в День Победы иномарка сбила 82-летнего пешехода. Пенсионер шел по двору дома, когда на него наехал автомобиль «Тойота» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП, пострадавший доставлен в больницу.

Еще одна авария произошла по вине 20-летней девушки в Мотовилихинском районе.

- В 14.05 по улице Розалии Землячки со стороны Ким в направлении Уральская двигался автомобиль ВАЗ-219020, под управлением 20-летней девушки, которая по предварительной информации, в районе дома № 12 по Розалии Землячки допустила выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомобилем «Фольксваген Туарег», под управлением 47-летнего мужчины, - сообщили в ГИБДД по Перми.

Оба участника ДТП получили травмы. Девушку отправили в больницу. Водителю «Фольксвагена» назначили амбулаторное лечение

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Аномальная жара»: МЧС предупреждает о повышении температуры в Прикамье
В Прикамье в День Победы легковушка насмерть сбила пешехода
В акции «Бессмертный полк» приняли участие 39 тысяч пермяков
«Скоро мебель будет плавать»: в Прикамье затопило дом
«Хоть бы в День Победы зажгли»: в Кунгуре не горит Вечный огонь
«Ожиданием своим ты спасла меня». Максим Решетников поздравил пермяков с 9 Мая строками из легендарного произведения Симонова
«Ушел из дома босиком». В Перми разыскивают пропавшего 14-летнего школьника
«Дошел до рейхстага и воспитал 9 детей». Судьба фронтовика, о которой рассказала его семья во время «Бессмертного полка»
«Узнали о судьбе деда-фронтовика только через 70 лет после Победы». В Перми прошло шествие «Бессмертного полка»
Расписание общественного транспорта вечером 9 мая в Перми 2019: как будут ходить автобусы и трамваи
Прикамская больница задолжала за коммунальные услуги более 2 миллионов рублей
Старейшим ветеранам Прикамья исполнилось 106 и 105 лет
В Нытве полицейские вернули потомкам фронтовика 12 похищенных медалей Великой Отечественной войны
Зоозащитники: "В центре Перми в жару собаку заставляют катать детей в тележке"
В Краснокамске горит новый жилой трехэтажный дом
В День Победы транспорт в Перми будет ходить до ночи
Жители села в Прикамье собрали деньги на покупку пожарной машины
Прокурор попросил для Владимира Нелюбина 10 лет колонии
В Перми иномарка сбила ребенка
В Прикамье мужчина украл из квартиры 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов
Умер композитор Евгений Крылатов, уроженец Пермского края
В МЧС прокомментировали пожар на заводе в Лысьве