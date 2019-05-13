Из-за открытия студвесны в Перми ограничат парковку

СЕГОДНЯ 07:01 2019-05-13T07:13:06+03:00

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Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» стартует в Перми 14 мая. С этого дня и до 18 мая в центре и в Мотовилихинском районе города будет ограничена парковка.

Ограничения коснутся улицы Ленина (от Борчанинова до Крисанова), улицы Борчанинова (от Ленина до Петропавловской), улицы Петропавловская (у здания Куйбышева, 14 и на участке от Крисанова до Борчанинова), а также 14 и 18 мая на улицы Металлистов (от Уральской до ул. Лебедева).

Ограничение не коснется мест парковок для инвалидов.

- Мы хотим, чтобы праздник для всех прошел комфортно. Эта мера позволит обеспечить постоянное передвижение 3000 студентов между площадками Фестиваля и при этом минимизировать риск пробок в связи с парковкой большого числа автобусов-шаттлов, – отмечают в региональной исполнительной дирекции фестиваля. – Мы надеемся, что пермяки с пониманием отнесутся к ситуации».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 13 мая установят семь трехметровых медведей

ИСТОЧНИК KP.RU