2019-05-13T07:13:06+03:00
Общество

Из-за открытия студвесны в Перми ограничат парковку

Ограничение не коснется парковок для инвалидов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» стартует в Перми 14 мая. С этого дня и до 18 мая в центре и в Мотовилихинском районе города будет ограничена парковка.

Ограничения коснутся улицы Ленина (от Борчанинова до Крисанова), улицы Борчанинова (от Ленина до Петропавловской), улицы Петропавловская (у здания Куйбышева, 14 и на участке от Крисанова до Борчанинова), а также 14 и 18 мая на улицы Металлистов (от Уральской до ул. Лебедева).

Ограничение не коснется мест парковок для инвалидов.

- Мы хотим, чтобы праздник для всех прошел комфортно. Эта мера позволит обеспечить постоянное передвижение 3000 студентов между площадками Фестиваля и при этом минимизировать риск пробок в связи с парковкой большого числа автобусов-шаттлов, – отмечают в региональной исполнительной дирекции фестиваля. – Мы надеемся, что пермяки с пониманием отнесутся к ситуации».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 13 мая установят семь трехметровых медведей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Перми обманула своих знакомых на 2, 6 миллиона рублей
В администрации ответят на вопросы пермяков о детских лагерях
В Прикамье ревнивый муж разорвал паспорт жены на мелкие кусочки
В Перми иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
В Прикамье пройдут «Родительские университеты»
На трассе Нытва-Краснокамск произошло лобовое столкновение
"Настоящий Мужик":В Перми пожарный спас щенка из пожара
МЧС: В Прикамье сохраняется высокий уровень пожарной опасности
В Перми сгорел пассажирский автобус
Пропавший в Прикамье 18-летний парень найден
"Воспитала не одну сотню школьников". Похороны погибшей во время сплава по Прикамью учительницы состоятся 13 мая
В Прикамье 4-летний ребенок погиб, выпав из окна
"Бабушка пряталась у соседей". В Прикамье осудили пенсионера, который избивал свою мать
Сотрудники МЧС патрулируют участок реки в Пермском крае, где погибли туристы