2019-05-11T14:29:32+03:00
Общество

С 13 мая по 28 июня в Перми будут ремонтировать Чусовской мост

Движение на нем будет реверсивным по одной полое кроме выходных дней
Андрей МАТЛИН
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Фото: страница в Instagram министра транспорта Прикамья.Фото: страница в Instagram министра транспорта Прикамья.
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На странице в Instagram краевого министра транспорта Николая Уханова появилась информация о том, что с 13 мая в Перми начнется ремонт Чусовского моста. В связи с этим здесь будет организовано реверсивное движение по одной полосе. А также в ночь с 15 на 16 мая проезд по мосту разрешат только спецтранспорту.

- На Чусовском мосту возобновятся ремонтные работы, - пишет министр. - В рамках проведения работ по устранению дефектов сталежелезобетонного пролетного строения моста через реку Чусовая продолжатся ремонтные работы, что вновь потребует организации реверсивного движения по одной полосе. Организация движения по двум полосам будет осуществляться по выходным дням, а также 12 июня 2019 года.

Кроме того, после подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 15 на 16 мая с 00.00 до 04.00 часов на Чусовском мосту в ночные часы будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта.

- Напомним, что для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств., - объяснил Николай Уханов. - После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь.

Окончание работ на Чусовском мосту планируется завершить до 28 июня 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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