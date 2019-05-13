"Настоящий Мужик":В Перми пожарный спас щенка из пожара

СЕГОДНЯ 06:44 2019-05-13T11:30:20+03:00

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В воскресенье, 12 мая, в микрорайоне Гайва произошел пожар. Пожарные быстро справились с огнем, но очевидцев впечатлило не оперативность огнеборцев, а их неравнодушие к животным. Одним из пострадавших в пожаре был маленьких щенок. По словам очевидцев, он надышался дымом и был очень слаб.

Спасатели не бросили животное. Щенку сделали искусственное дыхание, и он остался жив.

Фото необычной спасательной операции появились в социальных сетях. Пермяки высоко оценили поступок пожарного.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сторожевые псы приютили и кормили в своей будке беременную кошку Маркизу. Руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море рассказала «Комсомолке», что беременную кошку Маркизу, которую приютили собаки, захотела забрать семейная пара. У них уже есть дымчатый кот, которого они подобрали год назад на Центральном рынке в Перми. Они считают, что Маркиза - его мама. Так они похожи.

ИСТОЧНИК KP.RU