«Спасли от голодной смерти». В Перми сторожевые псы приютили и кормили в своей будке беременную кошку Маркизу

Руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море рассказала «Комсомолке», что беременную кошку Маркизу, которую приютили собаки, захотела забрать семейная пара. У них уже есть дымчатый кот, которого они подобрали год назад на Центральном рынке в Перми. Они считают, что Маркиза - его мама. Так они похожи.

Сейчас кошка находится в ветеринарной клинике и постепенно приходит в себя.

- Маркиза чувствует себя хорошо, - говорит Галя Море. - Она стала нормально питаться, но все-таки еще очень слаба. У кошки обморожен живот и аллергия из-за плохого питания. Но, к сожалению, по всей вероятности, Маркизу придется стерилизовать, поскольку она может не пережить роды.

25 января Маркизу нашли в одной из собачьих будок в гаражах на ул. Куйбышева. Гаражный кооператив находится в промзоне, далеко от жилых домов.

- Маркизу укрывали собаки от леденящего холода, пока сотни людей проходили мимо, - сообщили в приюте «Матроскин». - Она уже отчаялась и не ждала помощи от людей.

Там для собак, которые охраняли территорию, построили две будки. Днем животные бегали по улице, а ночевать приходили туда.

- Наша коллега Руслана искала собаку, - рассказывает Галя Море. - Мужчина, который подкармливал собак, спросил ее - не ищет ли она кошку. Он сказал, что она лежит в собачьей будке, где постоянно ночуют 4-5 больших пса. Собаки не трогают кошку и спокойно относятся к тому, что она у них живет.

Действительно, в углу одной из сколоченных будок Руслана нашла изможденную и замерзшую кошку. Она позвонила в приют «Матроскин», чтобы мы забрали ее, поскольку занимается только с собаками и не знала, что с ней делать.

Маркизу привезли в клинику. Там оказалось, что она беременна. По всей видимости, в будке она провела дня 3-4.

- Неизвестно, чем Маркиза питалась, - говорит Галя Море. - Собак регулярно подкармливали. Видимо, что-то доставалось и ей. Скорее всего, в последнее время она почти не вставала и из-за этого получила обморожение. Собаки днем бегали по территории, а она одна лежала в будке. Из-за этого у нее возникла аллергия.