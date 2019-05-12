Еще пять приусадебных территорий подтопило в Прикамье

СЕГОДНЯ 08:21 2019-05-12T08:28:14+03:00

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В Пермском крае затопило несколько домов и мостов. Из-за жары снег начал очень быстро таять, что привело к паводку.

- За сутки на территории края подтоплено 5 приусадебных территорий в Гайнском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Для борьбы с последствиями паводка в МЧС создана группировка сил и средств в составе 15350 человек и 2918 единиц техники, из них 450 плавсредств.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье на речках во время сплавов произошло сразу несколько ЧП. Все они произошли в Горнозаводском районе - утонули два туриста. А на реке Койва перевернулась байдарка с двумя мужчинами. Они смогли доплыть до островка посреди речки и ждали там помощи. Сигнал бедствия спасатели получили вечером, но течение реки оказалось слишком сильным.Тогда на автомобиле они проехали выше по течению реки. И только на следующий день им удалось обнаружить туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU