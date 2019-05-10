В Перми мужчина ударил ножом знакомого

СЕГОДНЯ 18:57 2019-05-10T18:57:56+03:00

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ЧП произошло в Дзержинском районе Перми. 33-летний мужчина пришел к своему знакомому в гости. Мужчины стали вместе выпивать. Между друзьями возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры схватился за нож и ударил гостя в живот.

- Подозреваемый, ранее судимый, нигде не работающий пермяк, водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пьяный мужчина ударил ножом своего друга. 6 мая в Верещагино местный житель совершил тяжкое преступление. Двое друзей вместе выпивали. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 56-летний мужчина схватился за нож. 55-летний мужчина с ранением в подлопаточную область был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU