В Прикамье пьяный мужчина ударил ножом своего друга

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-07T07:50:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 мая, в Верещагино местный житель совершил тяжкое преступление. Двое друзей вместе выпивали. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 56-летний мужчина схватился за нож.

55-летний мужчина с ранением в подлопаточную область был доставлен в больницу.

- Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 21-летний парень избил мужчину, с которым столкнулся в магазине. Парень разозлился и начал избивать потерпевшего. Злоумышленник не перестал наносить удары по голове и телу мужчины, даже когда тот упал.Злоумышленника задержали по горячим следам

ИСТОЧНИК KP.RU