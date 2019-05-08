2019-05-08T14:59:15+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила ребенка

ЧП произошло в Мотовилихинском районе
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В среду, 8 мая, в 16:40 на улице Целинной в Мотовилихинском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель иномарки «KIA» выехал на «встречку», чтобы объехать пробку, и не заметил мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

- Автомобиль «KIA» стал объезжать пробку по «встречке» и сбил мальчика. Ребенка подбросило. Он упал и закричал от боли. Иномарка сразу же свернула на обочину и остановилась. Водитель выбежал и побежал к мальчику, - сообщил корреспонденту «Комсомольская правда» очевидец трагедии.

Буквально через 10 секунд подъехала машина скорой помощи - бригада ехала на другой вызов. Мальчика погрузили в машину и отвезли в больницу.

На месте аварии стала образовываться пробка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка сбила девушку-велосипедистку

ИСТОЧНИК KP.RU

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