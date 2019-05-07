В Перми иномарка сбила девушку-велосипедистку

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-07T09:47:58+03:00

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В Перми произошло ДТП с участием велосипедистки. В понедельник, 6 мая, в 20:20 на улице Революция водитель автомобиля «MITSUBISHI OUTLANDER» совершил наезд на 24-летнюю девушку на велосипеде.

- По предварительной информации девушка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спустившись с него. В результате ДТП велосипедист получила травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГИБДД по Перми.

Согласно ПДД, при пересечении проезжей части велосипедиста должны спускаться с велосипеда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МВД рассказали подробности ДТП в центре Перми. Днем 5 мая в центре Перми произошла авария с участие пешехода. На перекрестке улиц Ленина и Крисанова иномарка сбила женщину. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что пострадавшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по «зебре». Иномарка «KIA» не пропустила 54-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU