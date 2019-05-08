В Прикамье мужчина украл из квартиры 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-08T14:42:13+03:00

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Злоумышленник незаконно проник в квартиру жителя Краснокамска, устроил бардак, нарушил расстановку мебели и похитил крупную сумму денег. «Улов» домушника составил 12 миллионов рублей и 30 тысяч долларов. Вернувшись домой и обнаружив пропажу, владелец квартиры сразу же отправился в отдел полиции.

Оказалось, что преступник знал потерпевшего.

- В ходе следствия установлено, что хищение совершил ранее не судимый 27-летний гражданин. Злоумышленник работал у потерпевшего продавцом в одном из его магазинов. Он заранее спланировал схему своих действий: похитил ключи, сделал дубликаты и дождался, когда потерпевший уедет из дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что телефонные мошенники выманили у пермских пенсионеров около миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU