Телефонные мошенники выманили у пермских пенсионеров около миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-08T12:42:58+03:00

Они представлялись родственниками, которые попали в беду [аудио]

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Мошенники звонили пожилым людям и представлялись родственниками, которые попали в беду и им срочно нужны деньги. Псевдородственники сообщали, что за деньгами заедут знакомые. Доверчивые пенсионеры передавили злоумышленникам крупные суммы денег.

"Около миллиона рублей выманили мошенники у доверчивых пенсионеров", сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. 00:00 00:00

Всего было выявлено 24 эпизода. Мошенники выманили у пенсионеров около 1 миллиона рублей.

- Оперативники задержали злоумышленников весной прошлого года. К противоправной деятельности причастны 7 местных жителей. Организатор группы и один из его подельников признали вину, заключили досудебное соглашение и начали выплачивать ущерб, причиненный пенсионерам. Их дела направлены в суд и будут рассмотрены в особом порядке. Расследование в отношении пяти остальных фигурантов продолжается, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том,что в Перми телефонный мошенник осужден на 16,5 лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU