В Перми телефонный мошенник осужден на 16,5 лет лишения свободы
В суде Индустриального района Перми рассмотрено уголовное дело в отношении 36-летнего телефонного мошенника.
В сентябре 2017 года цыган отбывал наказание в колонии Челябинской области. Там он приобрел сотовый телефон.
Он звонил пермякам и представлялся родственником. Доверчивым людям он говорил о том, что у него возникли проблемы и срочно нужны деньги взаймы.
Таким образом мошенник похитил более 500 тысяч рублей. Судом доказано 4 эпизода преступной деятельности мошенника. Цыган был приговорен к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.
Тем временем, мы писали, что в Кунгуре многодетную мать будут судить за гибель одного из четырехмесячных близнецов, которые выпали из коляски. Женщину обвиняют в оставлении ребенка в опасности.