2018-08-16T07:08:53+03:00
Происшествия

В Перми телефонный мошенник осужден на 16,5 лет лишения свободы

Цыган звонил жителям Перми и представлялся родственником, которому нужны деньги
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В суде Индустриального района Перми рассмотрено уголовное дело в отношении 36-летнего телефонного мошенника.

В сентябре 2017 года цыган отбывал наказание в колонии Челябинской области. Там он приобрел сотовый телефон.

Он звонил пермякам и представлялся родственником. Доверчивым людям он говорил о том, что у него возникли проблемы и срочно нужны деньги взаймы.

Таким образом мошенник похитил более 500 тысяч рублей. Судом доказано 4 эпизода преступной деятельности мошенника. Цыган был приговорен к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.

Тем временем, мы писали, что в Кунгуре многодетную мать будут судить за гибель одного из четырехмесячных близнецов, которые выпали из коляски. Женщину обвиняют в оставлении ребенка в опасности.

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