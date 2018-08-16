В Перми телефонный мошенник осужден на 16,5 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 07:08 2018-08-16T07:08:53+03:00

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В суде Индустриального района Перми рассмотрено уголовное дело в отношении 36-летнего телефонного мошенника.

В сентябре 2017 года цыган отбывал наказание в колонии Челябинской области. Там он приобрел сотовый телефон.

Он звонил пермякам и представлялся родственником. Доверчивым людям он говорил о том, что у него возникли проблемы и срочно нужны деньги взаймы.

Таким образом мошенник похитил более 500 тысяч рублей. Судом доказано 4 эпизода преступной деятельности мошенника. Цыган был приговорен к 16 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.

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