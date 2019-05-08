2019-05-08T10:12:10+03:00
Происшествия

В Перми началась массовая эвакуация ТЦ

Руководству ТЦ пришли сообщения о минировании
Лилия Абибулаева
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В Перми из-за сообщений о минировании экстренно эвакуировали несколько торговых центров. Информацию об этом подтвердили в краевом министерстве территориальной безопасности. Известно, что эвакуировали ТЦ «Март» и «Шоколад».

- 8 мая 2019 в ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании. Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

Пермяков просят соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в январе Пермь потрясла волна массовых эвакуаций. 29 января в ряд организаций и учреждений Пермского края на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводилась проверка поступившей информации

ИСТОЧНИК KP.RU

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