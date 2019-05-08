В Пермском крае мужчина до смерти забил свою жену

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-08T07:59:52+03:00

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Трагедия случилась в Куединском районе Пермского края. В ноябре 2018 года мужчина и женщина выпивали в собственном доме в деревне Маркидоновка, Куединского района. Между супругами возникла ссора на бытовой почве, в ходе, которой мужчина начал избивать свою супругу.

От полученных травм 33-летняя женщина скончалась.

- 38-летнего жителя Пермского края суд приговорил к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках арестовали троих подозреваемых по делу о взрыве на «Азоте». Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». По подозрению в совершении преступления арестованы технолог агрегата и двое начальников смены. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU