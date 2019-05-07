Следственный комитет: В Березниках арестовали троих подозреваемых по делу о взрыве на «Азоте»

СЕГОДНЯ 20:44 2019-05-07T20:44:47+03:00

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение

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Суд арестовал троих подозреваемых по делу о взрыве на «Азоте». Напомним, утром 6 мая на предприятии во время проведения сварочных работ произошел взрыв. В результате ЧП погибли 23-летний Станислав Г., 22-летний Денис К. и 52-летний Николай Л. Еще один пострадавший - 35-летний Тимур С. - находится в больнице Березников.С ним работают психологи.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». По подозрению в совершении преступления арестованы технолог агрегата и двое начальников смены. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

- Следователи продолжают проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU