В пермских парках стартуют бесплатные утренние зарядки

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-07T13:06:03+03:00

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С наступлением теплой погоды в скверах и парках Перми будут проводить бесплатные зарядки. Первым утреннюю гимнастику на свежем воздухе принял сквер им. Землячки в Мотовилихинском районе Перми. Занятия начнутся с 13 мая и будут проходить три раза в неделю с 8:00 по понедельникам, средам и пятницам.

- В рамках программы «группы здоровья» сформировано 13 групп разных направлений, большинство из которых уже начали свою работу. Пермяки могут подтянуть свою форму на занятиях по общей физической подготовке (ОФП), - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в администрации города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском аэропорту ветеранам организовали спецобслуживание. В преддверии праздника пермский международный аэропорт «Пермь» организовал для ветеранов и инвалидов ВОВ специальное обслуживание. Так, с 4 по 12 мая ветеранам и одному сопровождающему можно будет бесплатно воспользоваться парковкой и бизнес-залом. Для получения услуги ветерану необходимо будет показать удостоверение, а сопровождающему -паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU