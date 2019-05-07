2019-05-07T12:14:07+03:00
Общество

«Бесплатная парковка и бизнес-зал»: в пермском аэропорту ветеранам организовали спецобслуживание

Услуги действуют только при посадке на внутрироссийские рейсы
Лилия Абибулаева
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фото с сайта правительства краяфото с сайта правительства края
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В преддверии праздника пермский международный аэропорт «Пермь» организовал для ветеранов и инвалидов ВОВ специальное обслуживание. Так, с 4 по 12 мая ветеранам и одному сопровождающему можно будет бесплатно воспользоваться парковкой и бизнес-залом. Для получения услуги ветерану необходимо будет показать удостоверение, а сопровождающему -паспорт.

Спецобслуживание действует только при посадке на внутрироссийские рейсы.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский губернский оркестр выступит в международном аэропорту «Пермь». Для пассажиров воздушной гавани выступит Пермский губернский оркестр под руководством Заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного гражданина Пермского края, полковника Евгения Тверитинова. В этом году цикл торжественных событий в Пермском крае, посвященных 74-ой годовщине Великой Победы проходит под лозунгом «Поющая Победа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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