2019-05-07T12:50:42+03:00
Общество

Пермские полицейские проводят рейды по проверке мотоциклистов и скутеристов

В Ленинском районе города проверили 300 мотоциклистов [видео]
Лилия Абибулаева
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фото ГИБДД по Пермифото ГИБДД по Перми
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия направленные на выявление нарушений правил дорожного движения мотолюбителями.

- В понедельник, 6 мая, сотрудники полиции провели рейд в Ленинском районе Перми. При проведении мероприятия, стражами порядка проверено около 300 единиц транспортных средств, пресечено 28 нарушений ПДД, 8 из которых допущены мотолюбителями, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

С начала года к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено уже 223 мотоциклиста.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка сбила девушку-велосипедистку. По предварительной информации девушка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спустившись с него. В результате ДТП велосипедист получила травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Согласно ПДД, при пересечении проезжей части велосипедиста должны спускаться с велосипеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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