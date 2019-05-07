Правительство Прикамья выделит почти 500 тысяч рублей из краевого бюджета на конфеты

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-07T08:29:36+03:00

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Сувенирные наборы с символикой Пермского края закупят для аппарата правительства Прикамья. Всего планируют купить 1494 коробки конфет. Стоимость одного набора варьируется от 206 до 456 рублей. Таким образом, общая сумма контракта составила 491 557,00 .

Электронный аукцион был начат 30 апреля, подача заявок продлится до 7 мая. Поставщика пралине с дробленым фундуком, кремовых, грильяжных и других видов шоколадных конфет выберут 13 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Прикамья готово купить траурные венки за 1 миллион 400 тысяч. Аппарат правительства Пермского края на сайте госзакупок разместил тендер на поставку 24 траурных венков для возложения по памятным датам – 23 февраля, 9 мая, 22 июня. Начальная цена контракта - 1 миллион 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU