Правительство Прикамья готово купить траурные венки за 1 миллион 400 тысяч

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-19T17:00:27+03:00

Они нужны для торжественных возложений в памятные даты

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Аппарат правительства Пермского края на сайте госзакупок разместил тендер на поставку 24 траурных венков для возложения по памятным датам – 23 февраля, 9 мая, 22 июня. Начальная цена контракта - 1 миллион 400 тысяч рублей.

В условиях аукциона, результаты которого должны подвести 1 апреля, сказано, что венки из гвоздик и роз должны быть высокого качества и выдерживать воздействие неблагоприятных погодных условий, поскольку они предназначены для торжественных церемоний в праздничные дни.

Венки для возложений аппарат правительства закупает сразу на три года. При этом вполне вероятно, что конечная стоимость приобретения будет меньше начальной цены: недостатка предложений в этом секторе рынка не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU