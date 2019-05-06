2019-05-06T14:34:03+03:00
Общество

На конкурс «Молодежный резерв Прикамья» зарегистрировались уже более 600 человек

Конкурс проходит в два этапа — очный и заочный.
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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По данным организаторов регионального кадрового конкурса, на участие в «Молодежном резерве Прикамья» зарегистрировались уже свыше 600 человек.

Регистрация продлится до 13 мая включительно. Зарегистрироваться на конкурс и получить более подробную информацию можно по ссылке.

Отметим, конкурс проходит в два этапа — очный и заочный. Главным условием при подаче заявок на конкурс является возраст до 35 лет и наличие высшего образования. Итоги первого этапа конкурса предполагается подвести до 10 июня этого года, итоги второго этапа – до 27 июля. Победителей конкурса объявят до 10 августа 2019 года. Полуфиналисты Всероссийского конкурса «Лидеры России» проходят только очный этап.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что одной из основных задач краевых властей является вовлечение молодёжи во все проекты, которые реализуются в регионе, «важно, чтобы они чувствовали себя частью этих процессов, чтобы понимали: это то, что должно быть сделано вместе с ними и для них». Для этого в Прикамье ведётся активная работа по созданию таких условий, чтобы талантливая молодёжь могла применить свои знания и умения в родном регионе, в том числе организуется кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья».

Победители конкурса войдут в молодежный резерв Пермского края и смогут принять участие в специальной годовой программе развития, которая включает в себя комплексную оценку личностных и управленческих компетенций, бесплатное обучение на базе Малой академии государственного управления, тренинги и семинары. Также в течение года наставниками победителей будут руководители региональных органов власти. Конкурс открывает также и новые карьерные возможности. Так, около 20 победителей конкурса «Молодежный резерв Прикамья 2018» получили работу в органах власти, в том числе и на руководящих должностях

Справка:

Впервые конкурс «Молодежный резерв Прикамья» состоялся в 2018 году. В нём приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 – прошли во второй этап. Призёрами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев, они попали в молодёжный резерв Пермского края, который открывает возможности по обучению, личностному и профессиональному развитию, участию в различных мероприятиях, проектах, программе наставничества, а также содействует трудоустройству молодых специалистов и управленцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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