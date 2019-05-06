2019-05-06T10:31:37+03:00
Происшествия

По факту гибели трех рабочих при взрыве в Березниках возбуждено уголовное дело

Следователи осматривают место происшествия
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В понедельник, 6 мая, произошел взрыв на заводе в Березниках. Во время ЧП погибли три человека, один рабочих находится в больнице.

В краевом следственном комитете возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Производят выемку технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты, для их дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз.

- Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе краевого следствия.

Напомним, ранее мы писали, о том, что МЧС прокомментировали ЧП на заводе.Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия

ИСТОЧНИК KP.RU

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