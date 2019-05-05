2019-05-05T08:31:59+03:00
Происшествия

Пермяк жестоко избил своего отчима

Злоумышленника задержали
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло в Мотовилихинском районе Перми 4 мая. 29 – летний житель Перми и его 56-летний отчим вместе выпивали. Между мужчинами произошла ссора на почве личной неприязни, в результате которой пасынок стал избивать своего отчима.

- Мужчина с различными травмами госпитализирован в больницу. Подозреваемый задержан стражами порядка и доставлен в районный отдел полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье убили бывшего сотрудника СИЗО. В ночь на 2 мая в Коми округе был убит 39-летний мужчина, ранее работавший в Кудымкарском СИЗО. Но его тело еще не найдено – поиски ведутся в Каме.Как сообщают «Парма-новости», в убийстве бывшего сотрудника СИЗО подозревается его 46-летний брат, который ранее был судим за убийство жены. На свободу он вышел в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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