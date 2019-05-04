2019-05-04T08:45:39+03:00
Происшествия

В Прикамье убили бывшего сотрудника СИЗО

Сейчас ведутся поиски его тела
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В ночь на 2 мая в Коми округе был убит 39-летний мужчина, ранее работавший в Кудымкарском СИЗО. Но его тело еще не найдено – поиски ведутся в Каме.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили «Комсомольской правде» в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Как сообщают «Парма-новости», в убийстве бывшего сотрудника СИЗО подозревается его 46-летний брат, который ранее был судим за убийство жены. На свободу он вышел в 2013 году.

1 мая братья отправились на Каму на рыбалку. Вернувшись, старший брат заявил в полицию о том, что его младший брат пропал, а позже сознался в его убийстве. Подозреваемый задержан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кудымкарском районе ведутся поиски 68-летнего рыбака, который 1 мая отправился порыбачить на речку Кува. Домой рыбак не вернулся. На берегу реки обнаружили его перевернутую лодку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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