«Он был самым лучшим папой». В Прикамье ищут 68-летнего рыбака

Волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей, Пермь и Пермский край» объявили сбор, чтобы попытаться разыскать 68-летнего Михаила Александровича Мартина.

Он отправился 1 мая порыбачить на вечерней зорьке, около 22 часов вечера. Уехал на своей лодке на речку Кува, что в Кудымкарском районе.

Домой рыбак не вернулся.

- Он жил один, его родные проживают в Перми, - рассказала координатор поисковиков Елена Лифарь. - Родственники на следующий день прошли несколько километров по берегу реки и обнаружили лишь перевернутую лодку.

- Он был нам, четверым дочерям, самым лучшим папой, - говорит его дочь Надежда. – Он с детства увлекался охотой, рыбалкой, а в последнее время, выйдя на пенсию, завел пасеку. Он работал в пожарной охране, прыгал с парашютом. Его трое внуков тоже стали защитниками – служат в полиции. Речка Кува, куда папа отправился рыбачить, норовистая, там быстрое течение и очень много коряг. Так что нужны подготовленные поисковики-водолазы. Я вас прошу, помогите найти папу!

Волонтеры соберутся завтра, 4 мая, в 10.00 на берегу речки реке Кува возле деревни Першино Кудымкарского района, Белоевского сельского поселения.

"В молодые годы он был парашютистом, а сейчас разводит пчел и ходит на рыбалку," рассказывает дочь пропавшего рыбака 00:00 00:00

- Нужна помощь добровольцев на месте, - сообщили в поисковом отряде. – Потребуются водолазы, рыбаки с лодками, с кошками, с эхолотами и металлоискателями, которые «берут» через воду. Пешком и с берега осмотр реки невозможен, там есть глубокие ямы, глубиной до 4 метров.

Желающие присоединиться к поискам могут позвонить координатору Надежде по телефону 8-908-27-48-603.