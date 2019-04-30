В Орджоникидзевском районе Перми начали ремонтировать тротуары
29 апреля в Орджоникидзевском районе приступили к ремонту тротуаров по улице Щербакова (от ул. Домостроительная до ул. Щербакова №№ 26,29, четная, нечетная стороны).
В 2019 году в районе будут отремонтированы следующие объекты:
-тротуар по улице Вильямса;
- участок тротуара по улице Железнодорожная (микрорайон «Голованово»);
- тротуар по улице Черняховского в районе лицея № 5;
- тротуар по улице Старикова (от ул. Цимлянская до ул. Социалистическая);
- тротуар по ул. Ракитная;
- тротуар по ул. Фрунзе;
- тротуар в микрорайоне «Заозерье» (от остановки «Мичуринские сады» до остановки «Одино»).
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае идет плановый ремонт на мосту через реку Юг. На мосту организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором. Мост связывает несколько районов края: Пермский, Осинский, Чернушинский, Бардымский, Куединский. Кроме того, дорога связывает Пермский край с Башкирией и Свердловской областью.
ИСТОЧНИК KP.RU