2019-04-30T14:44:56+03:00
Общество

В Орджоникидзевском районе Перми начали ремонтировать тротуары

Лилия Абибулаева
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фото пресс-службы администрации Орджоникидзевского районафото пресс-службы администрации Орджоникидзевского района
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29 апреля в Орджоникидзевском районе приступили к ремонту тротуаров по улице Щербакова (от ул. Домостроительная до ул. Щербакова №№ 26,29, четная, нечетная стороны).

В 2019 году в районе будут отремонтированы следующие объекты:

-тротуар по улице Вильямса;

- участок тротуара по улице Железнодорожная (микрорайон «Голованово»);

- тротуар по улице Черняховского в районе лицея № 5;

- тротуар по улице Старикова (от ул. Цимлянская до ул. Социалистическая);

- тротуар по ул. Ракитная;

- тротуар по ул. Фрунзе;

- тротуар в микрорайоне «Заозерье» (от остановки «Мичуринские сады» до остановки «Одино»).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае идет плановый ремонт на мосту через реку Юг. На мосту организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором. Мост связывает несколько районов края: Пермский, Осинский, Чернушинский, Бардымский, Куединский. Кроме того, дорога связывает Пермский край с Башкирией и Свердловской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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