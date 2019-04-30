2019-04-30T14:35:14+03:00
Общество

Ремонт моста через реку Юг в Прикамье закончат осенью

Цена проекта 10,776 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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фото с сайта правительства краяфото с сайта правительства края
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В Пермском крае идет плановый ремонт на мосту через реку Юг. На мосту организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором. Мост связывает несколько районов края: Пермский, Осинский, Чернушинский, Бардымский, Куединский. Кроме того, дорога связывает Пермский край с Башкирией и Свердловской областью.

Планируется, что все работы будут закончены до конца октября 2019 года.

- По итогам аукциона договор подписан с ООО «ПромТехноС». Согласно проекту, подрядчик должен отремонтировать асфальтовое покрытие самого моста, подходы к нему, установить новое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанести дорожную разметку, - сообщают в пресс-службе правительства края.

Цена проекта 10,776 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Чусовской мост встанет на ремонт до конца июня

ИСТОЧНИК KP.RU

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