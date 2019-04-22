2019-04-22T16:15:33+03:00
Общество

«По ночам движение будут закрывать». Чусовской мост встанет на ремонт до конца июня

Проехать в будние дни можно будет только по реверсивной полосе
Андрей МАТЛИН
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Время от времени мост будут полностью закрывать для транспорта по ночамВремя от времени мост будут полностью закрывать для транспорта по ночам
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Становится уже традицией: накануне начала дачного сезона Чусовской мост начинают ремонтировать. При этом транспорт пускают только по одной полосе, сначала в одну сторону, потом в другую.

Вот и сейчас с мая по июль здесь будут проводиться ремонтные работы.

Как сообщают в краевом минтрансе, ограничения движения в связи с этим начнутся уже в «двадцатых числах апреля» - то есть на следующей неделе. Одну из полос при этом будут закрывать, а другую сделают реверсивной. Кроме того, время от времени мост будут полностью закрывать для транспорта по ночам, пропускать будут только "скорые" и пожарные машины.

Как долго продлится ремонт?

- Окончание работ планируется завершить до 28 июня, - сообщают в краевом правительстве.

Чтобы на Чусовском мосту не скапливались пробки в «дачные дни», начиная с 16.00 каждой пятницы и до понедельника, ремонт будут приостанавливать, и двигаться можно будет по двум полосам. Это касается и праздничных дней - с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно, а также 12 июня.

Ну, а в 2021 году мост и вовсе закроют на реконструкцию – после того, как рядом построят новый мостовой переход через Чусовую.

Его уже начали строить. В этом году Прикамье получило 600 миллионов рублей из федерального бюджета на его строительство.

Ремонт за ремонтом

В новогодние каникулы Чусовской мост уже ремонтировали. И тоже закрывали для движения одну из полос. Поскольку народ в праздники ехал за город кататься на лыжах и сноубордах, здесь скапливались нешуточные пробки.

Срочный ремонт потребовался, поскольку обнаружился дефект в одном из швов моста. Из-за этого на дороге образовалась неровность, напоминающая «лежачий полицейский».

«На Чусовском мосту настоящая ловушка!», «Из якобы отремонтированного стыка торчит железяка», «Шов на мосту превратился в «лежачего полицейского», «Водителям приходится сбрасывать скорость, скапливаются огромные пробки», - пестрили сообщениями соцсети буквально с первого дня нового года.

Временно неровность сгладили, застелив металлическими листами. В Санкт-Петербурге заказали новый деформационный шов для Чусовского моста, который теперь и будут монтировать.

- В конце декабря прошлого года на мосту был обнаружен дефект деформационного шва на 14-й опоре моста, - рассказал в эфире радио «КП-Пермь» начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог краевого министерства транспорта Кирилл Мостовой. - Этот шов германского производства был установлен еще в начале 2000-х годов. Мы вызывали специалистов из Санкт-Петербурга, они удивились, что этот шов простоял без ремонта так долго, и сказали, что для изготовления нового потребуется не менее двух с половиной месяцев. Поэтому на начало мая был запланирован ремонт моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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