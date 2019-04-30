В Перми осудили виновницу смертельного ДТП
Орджоникидзевский суд вынес приговор жительнице Перми, по вине которой погибла женщина и пострадал ребенок. Следствие установило, что пермячка превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим автомобилем.
В результате аварии погибла женщина-водитель встречного автомобиля, а ребенок - пассажир этой же машины получил тяжкий вред здоровью.
Нарушительницу осудили на 2 года лишения свободы в колонии-поселении.
- Также женщине запрещено управлять транспортным средством в течение 2 лет, - сообщили в Орджоникидзевском районном суде.
Напомним, ранее мы писали о том, что рейсовый автобус Екатеринбург-Пермь съехал в кювет и врезался в ограждение. Ночью на воскресенье, 28 апреля, на дороге Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового междугороднего автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU