В Перми осудили виновницу смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 07:17 2019-04-30T07:17:10+03:00

Также в аварии пострадал ребенок

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Орджоникидзевский суд вынес приговор жительнице Перми, по вине которой погибла женщина и пострадал ребенок. Следствие установило, что пермячка превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим автомобилем.

В результате аварии погибла женщина-водитель встречного автомобиля, а ребенок - пассажир этой же машины получил тяжкий вред здоровью.

Нарушительницу осудили на 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

- Также женщине запрещено управлять транспортным средством в течение 2 лет, - сообщили в Орджоникидзевском районном суде.

Напомним, ранее мы писали о том, что рейсовый автобус Екатеринбург-Пермь съехал в кювет и врезался в ограждение. Ночью на воскресенье, 28 апреля, на дороге Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового междугороднего автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU