Рейсовый автобус Екатеринбург-Пермь съехал в кювет и врезался в ограждение
Ночью на воскресенье, 28 апреля, на дороге Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового междугороднего автобуса.
Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург – Пермь, возле села Лобаново, съехал с проезжей части на обочину. При этом автобус врезался в бетонные блоки, огораживающие дорогу.
Среди пассажиров погибших и пострадавших нет. На место ДТП был направлен резервный автобус, который и доставил пассажиров до пермского автовокзала.
Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекались четыре человека личного состава и одна машина.
Напомним, утром в субботу 27 апреля, в Перми произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Водитель автомобиля Porshe Cayenne выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в пассажирский автобус МАЗ.
- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - пояснили в полиции. - Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU