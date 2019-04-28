2019-04-28T08:35:42+03:00
Происшествия

Рейсовый автобус Екатеринбург-Пермь съехал в кювет и врезался в ограждение

Погибших и пострадавших среди пассажиров нет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Ночью на воскресенье, 28 апреля, на дороге Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового междугороднего автобуса.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург – Пермь, возле села Лобаново, съехал с проезжей части на обочину. При этом автобус врезался в бетонные блоки, огораживающие дорогу.

Среди пассажиров погибших и пострадавших нет. На место ДТП был направлен резервный автобус, который и доставил пассажиров до пермского автовокзала.

Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекались четыре человека личного состава и одна машина.

Напомним, утром в субботу 27 апреля, в Перми произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Водитель автомобиля Porshe Cayenne выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в пассажирский автобус МАЗ.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - пояснили в полиции. - Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском университете вывели новый сорт гладиолуса
«Если друг оказался вдруг» - пермяк украл у приятеля деньги с банковской карты
«Одолжите 15 тысяч». В Перми мошенник под видом замначальника ГИБДД обманул директора школы
Накануне Пасхи в Прикамье женщина пыталась убить своего мужа
«Ласточка» будет ходить от Перми до Кишерти
Как в Перми на Пасху будет ходить общественный транспорт
В Перми иномарка протаранила бетонный блок, пострадали три человека
В Пермском крае мужчина пытался уехать от приставов на арестованной машине
Следователи проводят проверку по факту обрушения потолка в пермском детском саду
Пермь начали украшать ко Дню Победы
В Перми 15-летний мальчик попал под электричку
В Прикамье осудили работника «Пермэнерго» за электротравму 11-летнего мальчика
В Перми с 1 мая запустят фонтаны
Департамент образования прокомментировал ЧП в пермском детсаду
Владимира Гурфинкеля экстренно прооперировали
Житель Прикамья убил друга «заточкой»
В Перми изменится место запуска салюта 9 мая
В Перми сотрудники полиции разыскивают насильника
«Планируем наверстать отставание»: первую очередь пермского зоопарка сдадут в сентябре
В Перми женщина-водитель сбила 6-летнего ребенка
В пермском детском саду во время занятий обрушился потолок