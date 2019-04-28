Рейсовый автобус Екатеринбург-Пермь съехал в кювет и врезался в ограждение

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-28T08:35:42+03:00

Погибших и пострадавших среди пассажиров нет

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Ночью на воскресенье, 28 апреля, на дороге Пермь-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового междугороднего автобуса.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург – Пермь, возле села Лобаново, съехал с проезжей части на обочину. При этом автобус врезался в бетонные блоки, огораживающие дорогу.

Среди пассажиров погибших и пострадавших нет. На место ДТП был направлен резервный автобус, который и доставил пассажиров до пермского автовокзала.

Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекались четыре человека личного состава и одна машина.

Напомним, утром в субботу 27 апреля, в Перми произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Водитель автомобиля Porshe Cayenne выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в пассажирский автобус МАЗ.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - пояснили в полиции. - Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU